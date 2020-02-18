24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. النموذج التنموي الجديد والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة (5.00)

  2. القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)

  3. الطاقة الريحية تُبوئ المغرب المرتبة الثانية إفريقيا (5.00)

  4. فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة (5.00)

  5. المركز الوطني لتحاقن الدم يدعو إلى التبرع بانتظام (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | القضاء يؤيّد حكم الإدانة في قضيّة "مول الكاسكيطة"

القضاء يؤيّد حكم الإدانة في قضيّة "مول الكاسكيطة"

القضاء يؤيّد حكم الإدانة في قضيّة "مول الكاسكيطة"
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:17

قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الاستئنافية بسطات، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، بعدما أدخل الملف للمداولة، والقاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40000 درهم.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية سطات تابعت محمد السكاكي في حالة اعتقال، للاشتباه في سبه الأفراد، مع الإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات.

وأصدرت الجهة ذاتها بلاغا أوضحت فيه حيثيات توقيف "مول الكاسكيطة"، حيث أشار وكيل الملك إلى أنه "إثر نشر "فيديو" بموقع التواصل الاجتماعي "يوتوب"، بتاريخ 29 نونبر 2019، في قناة تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، تضمّن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة، ووصفهم بأوصاف مهينة لهم، وحاطة من كراماتهم، وتمسّ بمؤسساتهم الدستورية.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر، حيث تمّ ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازته ساعة توقيفه، ليتمّ وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل تقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني الملائم في حقه"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اختلالات الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:35
و نعم القضاء النزيه في بلد القانوون و الدمقراطية ننتظر محاكمة مونبيبي و اظن ان المغرب كلشي عارف الافعال المنسوبة اليهم و السب و الدعارة و الفساد و الاستغلال الجنسي لبنات فقيرات ووووووو....... سنعرف حكم القاضي و الشعب يحكم بين مول الكاسكيطة و هذه القضية التي كشفت عوراتنا في العالم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - محب للحزم الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:36
والله ثم تالله لو نهجت الدولة سياسية زجرية حازمة صارمة لاصبحنا دولة راقية.كل يعاقب حسب جرمه بدون تخفيف ولا عفو ولا محاباة ولا ولا ولا.لمادا دائما يعاقب الجاني بالعقوبة الأخف .الردع هو الكفيل بإيقاف حالة التسيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - فرانز كافكا الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:40
مجرد كلام يعاقب عليه القضاء في حين هناك نهب و فساد و تبدير اﻷموال العمومية يتم التساهل معه و التسامح معه ...
هاد الشي غير منطقي في هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - khalid الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:41
Salamoalikom, je ne comprends pas un qui a ( insulter) il écope de 4 ans de prison et un qui porte sabre et qui agresse le citoyen avec un handicape il écope de 3 ans Max si quelqu’un de la justice peut nous expliquer nous les marocain pour avancer je suis preneur, je pense on a besoin de comprendre pour quoi et pas simplement critiquer, il nous faut une critique constructive svp quelqu’un de la justice ou du parlement s’il peut nous expliquer nous les citoyens . Merci
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - DALAMOUNI الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:43
سبحان الله. الكيل بمكيالين. وزير. مغربي يسب ازيد من خمسين مليون نسمة مغاربة. ولاا أحد يهتم من المسؤولين. والقضاة. يصفهم بالمداويخ. ومواطن عادي له الحق في التعبير يزج به في السجن وتطبخ له التهم ويحاكم على على ايدي قضاة. غير نزهاء الذين قال عنهم (قاض في الجنة. وقاض. في النار ) لايسعنا. الا ان نقول لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - اطلسي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 13:46
لم يأخذ الدرس من الإعتقال الأول
مافكرش فوليداتو واش غايخصهم
شي حاجة ولا أش غايوقع ليهم فالمستقبل
المهم هادي تكون ليه عبرة مايعاودش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.