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كُتّاب وآراء
القضاء يؤيّد حكم الإدانة في قضيّة "مول الكاسكيطة"
قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الاستئنافية بسطات، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، بعدما أدخل الملف للمداولة، والقاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40000 درهم.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية سطات تابعت محمد السكاكي في حالة اعتقال، للاشتباه في سبه الأفراد، مع الإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات.
وأصدرت الجهة ذاتها بلاغا أوضحت فيه حيثيات توقيف "مول الكاسكيطة"، حيث أشار وكيل الملك إلى أنه "إثر نشر "فيديو" بموقع التواصل الاجتماعي "يوتوب"، بتاريخ 29 نونبر 2019، في قناة تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، تضمّن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة، ووصفهم بأوصاف مهينة لهم، وحاطة من كراماتهم، وتمسّ بمؤسساتهم الدستورية.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر، حيث تمّ ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازته ساعة توقيفه، ليتمّ وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل تقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني الملائم في حقه"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هاد الشي غير منطقي في هذا البلد
مافكرش فوليداتو واش غايخصهم
شي حاجة ولا أش غايوقع ليهم فالمستقبل
المهم هادي تكون ليه عبرة مايعاودش.