24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حافلتان تتحولان إلى حجرتين دراسيتين بخريبكة
- التلفزيون المغربي والمجتمع: من التوتر إلى الهجرة الإعلامية
- أكاديمية تُكوِّن الشباب لولوج سوق العمل الألماني
- فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف
- النموذج التنموي الجديد والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة
النموذج التنموي الجديد والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة (5.00)
القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)
مبروكي: المغربي يستقيل من المسؤولية ويفضل لعب دور الضحية (5.00)
فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة (5.00)
- فتوى الريسوني حول "قروض المقاولات" تقسم صفّ الدعاة المغاربة - (102)
- التوفيق: أوامر ملكية بعدم الزيادة في أسعار تذاكر السفر إلى الحج - (55)
- هذه تفاصيل أوامر هدم مبان بالمحطة السياحية الجديدة "تغازوت" - (46)
- في ذكرى إعلان الاتحاد المغاربي .. الفرقة قدر قائم والوحدة استثناء - (41)
- مسيرات "20 فبراير" تضفي "ملح السياسة" على ملف "المتعاقدين" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انقلاب سيارة إسعاف يصرع شخصين نواحي تزنيت
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في حادثة سير وقعت اليوم الثلاثاء بمنطقة سيدي عبو، على الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وأكادير.
الحادثة تمثلت في انقلاب سيارة إسعاف تابعة لمندوبية الصحة بإقليم أسا الزاك، وتسببت في وفاة ممرضة وأم مريضة، وإصابة السائق بجروح بليغة استدعت نقله نحو مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وفور إخطارها؛ انتقلت عناصر من الدرك الملكي بجماعة ماسة إلى المكان لاتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة والإشراف على نقل جثمان الضحيتين نحو مستودع الأموات وفتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
رحمها الله تعالى واسكنها فسيح جناته
الله يصبر عائلتها و الأسرة التمريضية
فقدنا اخت طيبة متفانية و محبة لعملها