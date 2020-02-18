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الرئيسية | حوادث | انقلاب سيارة إسعاف يصرع شخصين نواحي تزنيت‬

انقلاب سيارة إسعاف يصرع شخصين نواحي تزنيت‬

انقلاب سيارة إسعاف يصرع شخصين نواحي تزنيت‬
مصطفى البكار
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:03

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في حادثة سير وقعت اليوم الثلاثاء بمنطقة سيدي عبو، على الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وأكادير.

الحادثة تمثلت في انقلاب سيارة إسعاف تابعة لمندوبية الصحة بإقليم أسا الزاك، وتسببت في وفاة ممرضة وأم مريضة، وإصابة السائق بجروح بليغة استدعت نقله نحو مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وفور إخطارها؛ انتقلت عناصر من الدرك الملكي بجماعة ماسة إلى المكان لاتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة والإشراف على نقل جثمان الضحيتين نحو مستودع الأموات وفتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - meryem الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:16
في اليوم العالمي للسلامة الطرقية نودع شهيدة الواجب المهني #رضوى
رحمها الله تعالى واسكنها فسيح جناته
الله يصبر عائلتها و الأسرة التمريضية
فقدنا اخت طيبة متفانية و محبة لعملها
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19
2 - فرانز كافكا الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:16
سيارة اﻹسعاف يجب أن يكون السائق محترف و له تجربة طويلة في السياقة
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11
3 - احمد الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:18
لازم ندق ناقوس الخطر !! الحالة الميكانيكية لسيارات الاسعاف في الصحراء متدهورة بسبب كثرة التنقلات الى مدن الشمال والطريق طويلة وصعبة وسائقي سيارات الاسعاف غير يشعلوا الاضواء والمنبه يصابوا بجنون السرعة بسبب الامتيازات التي عندهم مع الاسف. لازم اعادة النظر لازم تجهيز مستشفيات الصحراء بما يحتاجوا اليه قبل اي مبادرة او مشروع او استثمار او او ... لازم تحديد السرعة للاسعاف وتكوين السائقين . الله يرحم شهداء الواجب والله اشافي السائق لا حول ولا قوة الا بالله فاجعة بكل المقاييس
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11
4 - من روما الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:27
إن لله وإنا إليه راجعون الله ما ارحمهم واغفر لهم يارب أهل العيب في الإسعاف أم في الطريق ام السائق او كلاهم معا لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم وطنن ينهك وشعب يحتضن والذءاب تنهش الله ما لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا
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5 - medmod الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:34
ان لله وان اليه راجعون تغمض الله الفقيدتين برحمته والصبر والسلوان لعاىلتهما والشفاء للسائق.
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