انقلاب سيارة إسعاف يصرع شخصين نواحي تزنيت‬

مصطفى البكار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في حادثة سير وقعت اليوم الثلاثاء بمنطقة سيدي عبو، على الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وأكادير.

الحادثة تمثلت في انقلاب سيارة إسعاف تابعة لمندوبية الصحة بإقليم أسا الزاك، وتسببت في وفاة ممرضة وأم مريضة، وإصابة السائق بجروح بليغة استدعت نقله نحو مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وفور إخطارها؛ انتقلت عناصر من الدرك الملكي بجماعة ماسة إلى المكان لاتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة والإشراف على نقل جثمان الضحيتين نحو مستودع الأموات وفتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.