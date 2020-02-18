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بائع متجول ينهي حياته شنقا بمدينة القصر الكبير
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:40
أقدم شخص، في السادسة والثلاثين من عمره، على وضع حد لحياته بواسطة حبل داخل منزل أسرته بحي السلام بمدينة القصر الكبير.
الهالك "إ.ب" بائع متجول لم يكن يعاني من اضطرابات نفيسة أو مشاكل أسرية، وفق ما أورده أفراد من عائلته.
وتنقلت إلى المكان عناصر أمنية تابعة للدائرة الأمنية الأولى، مرفوقة بالشرطة العلمية، حيث باشرت تحقيقاتها.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، وذلك لإخضاعها للتشريح تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.