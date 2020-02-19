‪الحبس والغرامة لموظف شرطة متورط في التزوير‬

مصطفى البكار

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان رجل أمن برتبة مقدم شرطة بالحبس والغرامة، على خلفية تورطه، بمعية شخص ثان يعمل بوكالة لتعليم السياقة، في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.

وحكمت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية على المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم.

وكانت النيابة العامة المختصة تابعت موظف الشرطة بتهمة الولوج إلى النظام المعلوماتي الخاص بالوثائق التعريفية، واستعمال شواهد سكنى مزورة في إنجاز وتجديد ملفات خاصة ببطائق تعريف إلكترونية خاصة بمرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بمدينة طانطان، دون أن يكونوا من المقيمين بالمدينة.