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الرئيسية | حوادث | ضحية "الكلاب الضالة" يواصل العلاج بأمستردام

ضحية "الكلاب الضالة" يواصل العلاج بأمستردام

ضحية "الكلاب الضالة" يواصل العلاج بأمستردام
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 17:53

وصل الطفل يحيى، الذي نشهت كلاب ضالة مناطق حساسة من وجهه وجسده، بقصر مكمات بالجماعة الترابية غريس العلوي، إلى الديار الهولندية، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال علاجه.

وحسب مصادر مقربة من عائلة الطفل الذي يعاني من إصابات بليغة "فمن المنتظر أن يتلقى علاجاته الضرورية في أحد المستشفيات بالعاصمة أمستردام".

ويحيى طفل في عمر الزهور، يقطن ضواحي مدينة كلميمة، إقليم الرشيدية، خرج للعب رفقة أحد أصدقائه، قبل أن تهاجمهما مجموعة من الكلاب الضالة، فنهشت أجزاء كبيرة من وجهه وأطرافه، فيما نجا صديقه بعد صعوده نخلة.

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