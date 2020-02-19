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كُتّاب وآراء
السرقة تحت التهديد تسلب حرية شابين بأكادير
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق باعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى "سويقة حي بنسركاو"، خلال الجولات الأمنية التي كانت تقوم بها دورية للدراجين، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أخضعا لها عن حجز أغراض شخصية متحصلة من السرقة وسلاحين أبيضين.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وفقا للمصدر ذاته.