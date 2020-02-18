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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 111 مرشحا للهجرة السرية
علم، اليوم الثلاثاء، لدى مصدر عسكري، أن البحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال نهاية الأسبوع الماضي (15 و16 فبراير الجاري)، بعرض المتوسط، لـ111 مرشحا للهجرة السرية، غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة وقاصرين، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية وتقليدية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة.