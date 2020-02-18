الشرطة تتفاعل مع "فيديو" سرقة عربات للسباق

أيوب صدور

تفاعلت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق للتراسل الفوري يظهر امتطاء مجموعة من الأشخاص شاحنة تحمل عربات للسباق في محاولة منهم للاستيلاء على متعلقات شخصية من داخلها، وأفضت التحريات إلى توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه القضية.

الأبحاث الأولية التي باشرتها مصالح الأمن كشفت أن الواقعة تعود إلى مساء يوم الأحد 16 فبراير الجاري، حيث عمد مجموعة من المرشحين للهجرة السرية إلى امتطاء شاحنة مرقمة بالخارج محملة بمجموعة من عربات "Canam" المخصصة للسباق، أثناء عبورها منطقة "سلوان" الواقعة خارج المدار الحضري التابع لنفوذ مصالح الأمن الوطني، وذلك بغرض السرقة ومحاولة الهجرة سرا داخل هذه العربات، فضلا عن إلحاقهم لخسائر مادية بمحتوياتها.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، إن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن قادت إلى تحديد عدد من المشتبه فيهم في هذه القضية، حيث تم توقيف اثنين من بينهم، يبلغان 22 و26 سنة من العمر.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما وكشف هوية باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.