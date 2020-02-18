سرقة محتويات منزل تورّط شابين في ابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، اليوم الثلاثاء، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن مصالح الأمن كانت قد تلقت إشعارا بشأن تعرّض بعض محتويات منزل للسرقة من قبل شخصين، تتعلق أساسا بمجموعة من الأغراض الشخصية، قبل أن يمكّن التدخل الأمني من توقيف أحد المشتبه فيهما في حينه مع حجز الأشياء المتحصلة من السرقة، فيما تواصلت الأبحاث والتحريات المنجزة لتحديد هوية شريكه وتوقيفه.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ابن سليمان بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي للاستماع إلى أقوالهما في محضر قانوني، قبل عرضهما على أنظار ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حقهما.