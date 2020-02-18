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الرئيسية | حوادث | الحبس لمتورطين في قضية "شذوذ جنسي" بمكناس

الحبس لمتورطين في قضية "شذوذ جنسي" بمكناس

الحبس لمتورطين في قضية "شذوذ جنسي" بمكناس
هسبريس من مكناس
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:25

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية تتعلق بممارسة "الشذوذ الجنسي" والابتزاز، في واقعة تم تداولها عبر شريط فيديو، وأثارت ضجة عارمة بالعاصمة الإسماعيلية.

وقضت ابتدائية مكناس في هذا الملف بسنة واحدة حبسا نافذة في حق المتهم الرئيسي، والذي يشغل منعشا عقاريا بمدينة مكناس، والذي ظهر وهو يمارس الجنس على أحد عماله؛ فيما قضت في حق هذا الأخير ومعه مصور الشريط بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما.

وتعود وقائع هذه الفضيحة، التي شهدتها منطقة مرجان بمدينة مكناس، إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، عقب تداول مقطع فيديو، وثقه المتهم الثالث بكاميرا هاتفه المحمول، يظهر المقاول المذكور وشريكه في هذه القضية وهما في وضعية شاذة.

وعلى إثر ذلك، تحركت المصالح الأمنية بمدينة مكناس، حيث تمكنت في فترة وجيزة من إيقاف الأشخاص الثلاثة، الذين أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية مكناس، بعد إحالتهم عليها، بوضعهم الحبس الاحتياطي بسجن تولال 2 لمتابعتهم في حالة اعتقال بالمنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdoo abdoo abdoo abdoo الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:42
المتهم الرئسي وهو منعش عقاري ب سنة واحدة
والآخرون سنتين.
لفهم شى حاجة إشرح لي
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2 - said الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:43
الفاعل سنة و المفعول به سنتان و لي صور سنتان كيفاش زعما؟؟
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9
3 - هشام من فاس الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:44
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب . لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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14
4 - Med Anouar الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:45
سنة واحدة سجنا للشذوذ الجنسي و 20 سنة سجنا لمن يريد حقه في هذه البلاد، لك الله ياوطني.
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5
5 - موحى ومزون الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:49
اللهم استرنا فوق الارض و استرنا يا ربي تحت الارض و استرنا يوم العرض اللهم استر المسلمين جميعا، اللهم لا شماتتة
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6
6 - مواطن غيور. العدل الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:51
السلام عليكم
اولا وجب التنبيه إلى تحريم و تجريم الشدود الجنسي.
ما أثارني في الموضوع هو الأحكام الصادرة، فالفاعل الرئيسي صاحب المقاولة للشدود يحكم بسنة، و شركاءه بالضعف!
إدا فرضنا أن هناك تراض بين الطرفين أي شدود، فهما مشتركان بالفعل و يحكم عليهما بنفس الحكم.
و إدا اعتبرنا أن رب الشركة استغل نفوده و سلطته لهتك عرض الضحية، فهنا لا نتكلم عن شدود بقدر ما نتكلم عن الإتجار في البشر.
للدين لا يعرفون معنى الإتجار في البشر أو نسوه، أحيلكم على قضية الصحفي بوعشرين و المحكوم ب 20سنة، و الدي يعتبر الوحيد المحكوم بهدا الحكم و الفصل.
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0
7 - عجيب الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:59
ما أثار انتباهي في هاته الواقعة هو الحكم بسنة للفاعل المتهم الرءيسي وسنتين للمفعول فيه والمصور ،هل لان الفاعل مقاول والمفعول فيه مجرد عامل ،حلل وناقش ......
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4
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