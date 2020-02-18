الحبس لمتورطين في قضية "شذوذ جنسي" بمكناس

هسبريس من مكناس

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية تتعلق بممارسة "الشذوذ الجنسي" والابتزاز، في واقعة تم تداولها عبر شريط فيديو، وأثارت ضجة عارمة بالعاصمة الإسماعيلية.

وقضت ابتدائية مكناس في هذا الملف بسنة واحدة حبسا نافذة في حق المتهم الرئيسي، والذي يشغل منعشا عقاريا بمدينة مكناس، والذي ظهر وهو يمارس الجنس على أحد عماله؛ فيما قضت في حق هذا الأخير ومعه مصور الشريط بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما.

وتعود وقائع هذه الفضيحة، التي شهدتها منطقة مرجان بمدينة مكناس، إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، عقب تداول مقطع فيديو، وثقه المتهم الثالث بكاميرا هاتفه المحمول، يظهر المقاول المذكور وشريكه في هذه القضية وهما في وضعية شاذة.

وعلى إثر ذلك، تحركت المصالح الأمنية بمدينة مكناس، حيث تمكنت في فترة وجيزة من إيقاف الأشخاص الثلاثة، الذين أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية مكناس، بعد إحالتهم عليها، بوضعهم الحبس الاحتياطي بسجن تولال 2 لمتابعتهم في حالة اعتقال بالمنسوب إليهم.