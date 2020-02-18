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كُتّاب وآراء
الحبس لمتورطين في قضية "شذوذ جنسي" بمكناس
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية تتعلق بممارسة "الشذوذ الجنسي" والابتزاز، في واقعة تم تداولها عبر شريط فيديو، وأثارت ضجة عارمة بالعاصمة الإسماعيلية.
وقضت ابتدائية مكناس في هذا الملف بسنة واحدة حبسا نافذة في حق المتهم الرئيسي، والذي يشغل منعشا عقاريا بمدينة مكناس، والذي ظهر وهو يمارس الجنس على أحد عماله؛ فيما قضت في حق هذا الأخير ومعه مصور الشريط بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما.
وتعود وقائع هذه الفضيحة، التي شهدتها منطقة مرجان بمدينة مكناس، إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، عقب تداول مقطع فيديو، وثقه المتهم الثالث بكاميرا هاتفه المحمول، يظهر المقاول المذكور وشريكه في هذه القضية وهما في وضعية شاذة.
وعلى إثر ذلك، تحركت المصالح الأمنية بمدينة مكناس، حيث تمكنت في فترة وجيزة من إيقاف الأشخاص الثلاثة، الذين أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية مكناس، بعد إحالتهم عليها، بوضعهم الحبس الاحتياطي بسجن تولال 2 لمتابعتهم في حالة اعتقال بالمنسوب إليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
والآخرون سنتين.
لفهم شى حاجة إشرح لي
اولا وجب التنبيه إلى تحريم و تجريم الشدود الجنسي.
ما أثارني في الموضوع هو الأحكام الصادرة، فالفاعل الرئيسي صاحب المقاولة للشدود يحكم بسنة، و شركاءه بالضعف!
إدا فرضنا أن هناك تراض بين الطرفين أي شدود، فهما مشتركان بالفعل و يحكم عليهما بنفس الحكم.
و إدا اعتبرنا أن رب الشركة استغل نفوده و سلطته لهتك عرض الضحية، فهنا لا نتكلم عن شدود بقدر ما نتكلم عن الإتجار في البشر.
للدين لا يعرفون معنى الإتجار في البشر أو نسوه، أحيلكم على قضية الصحفي بوعشرين و المحكوم ب 20سنة، و الدي يعتبر الوحيد المحكوم بهدا الحكم و الفصل.