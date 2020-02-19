شاب ينتحر وسط منزل أسرته بضواحي خريبكة

هسبريس من خريبكة

شهد دوار الشعبة بالجماعة القروية أولاد عبدون بإقليم خريبكة، واقعة انتحار شاب في الثلاثينيات من عمره.

وأوضحت مصادر الجريدة أن أقارب الهالك تفاجؤوا بالعثور على جثته وسط المنزل، بعدما لف حبلا حول عنقه في غفلة من باقي أفراد الأسرة.

وانتقلت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة إلى مكان الواقعة، من أجل المعاينة ومباشرة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث.

وفي الوقت الذي نُقلت فيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فتح المركز الترابي للدرك الملكي بحثا حول الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.