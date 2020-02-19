درك زاوية الشيخ يفكك ورشتين لمسكر "ماء الحياة"

حميد رزقي

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ من تفكيك معملين سريين لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة، وتوقيف شخصين (مستخدمين)، وذلك بتراب جماعة آيت أم البخث التابعة إداريا لإقليم بني ملال.

مصادر هسبريس ذكرت أن العملية أسفرت عن تفكيك المصنع الأول، وحجز حوالي نصف طن من التين الجاف و500 لتر من ماء الحياة قابلة للاستهلاك، و05 براميل مملوءة بالتين المخمر، و04 قنينات غاز من الحجم الكبير.

وأضافت المصادر أن العناصر ذاتها حجزت بمصنع سري آخر 05 براميل للتين المخمر، و600 كيلوغرامات من التين الجاف، و600 لتر من مسكر "الماحيا" قابلة للبيع، و100 كيلوغرام من التمر الجاف، فضلا عن خمس قنينات غاز من الحجم الكبير، إلى جانب عدد من المعدات الأخرى التي تستعمل في صناعة هذا المسكر المحظور؛ ضمنها أسلاك نحاسية وقنينات غاز وبراميل بلاستيكية.

وزادت المصادر ذاتها أن "قائد مركز الدرك الملكي بزاوية الشيخ قام بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال بإتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر "الماحيا"، والاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة".