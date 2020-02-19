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كُتّاب وآراء
جريمة قتل بشعة تثير الغضب في اشتوكة آيت باها
عُثر على جثة شخص، يبلغ عمره حوالي 38 سنة، مضرجة في الدماء وعليها آثار عنف، اليوم الأربعاء، بالشارع الرئيسي في مدينة آيت باها.
وفور علمها بالواقعة انتقلت مصالح الدرك الملكي لمعاينة الجثة؛ فيما أفضت التحريات الأولية إلى تحديد هوية المفارق للحياة، كما تم الاهتداء إلى الواقف وراء الجريمة، وهو شخص يبلغ عمره 36 سنة، ويُعاني من اضطرابات نفسية.
وأورد شهود عيان أن الفاعل عمد إلى تهشيم رأس الهالك بواسطة حجر كبير، قبل أن يجره لأزيد من 100 متر، ففارق الحياة متأثرا بنزيف حاد.
وفيما جرى توقيف المتسبب في الجريمة، الذي يتم تعميق البحث معه حول ملابسات إقدامه على إزهاق روح غريمه بتلك الطريقة، نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.