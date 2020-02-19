24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماذا نعني بالإصلاح السياسي؟
- فرنسا تضع خطة جديدة لمحاربة "الإسلامويّة" وتعزيز قيم العلمانية
- عصائر الخضروات ليست دائما مفيدة للصحة .. هذا السبب
- باحثون: تعبيرات الوجه لا تكشف حقيقة الحزن أو السرور
- توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب
محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير" (5.00)
مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)
بوريطة يصل إلى نواكشوط لدعم العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)
- رفيقي ينادي بإخراج "العلاقات الجنسية الرضائية" من إطار الدين - (133)
- الساسي: عواقب العلاقات الجنسية الرضائية أقل من أضرار التدخين - (129)
- احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" - (97)
- جدل "الربا والمعاشات" يضع بوليف في قلب زوبعة من الانتقادات - (64)
- شركة عالمية تُعلن قربَ إنتاج الغاز الطبيعي "المسال" في المغرب - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تحجز طنين من الحشيش قرب عين تاوجطات
أحبطت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة تمكنت من حجز طنين و60 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة مسجلة بالمغرب على مستوى محطة للمحروقات بمدينة عين تاوجطات، كما تم توقيف سائقها البالغ من العمر 35 سنة.
وتم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع المتورطين المحتملين في الشبكة الإجرامية، وكشف كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.