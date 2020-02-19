الشرطة تحجز طنين من الحشيش قرب عين تاوجطات

هسبريس من الرباط

أحبطت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة تمكنت من حجز طنين و60 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة مسجلة بالمغرب على مستوى محطة للمحروقات بمدينة عين تاوجطات، كما تم توقيف سائقها البالغ من العمر 35 سنة.

وتم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع المتورطين المحتملين في الشبكة الإجرامية، وكشف كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.