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الرئيسية | حوادث | أمن "بني مكادة" يتدخل في واقعة عنف زوجي

أمن "بني مكادة" يتدخل في واقعة عنف زوجي

أمن "بني مكادة" يتدخل في واقعة عنف زوجي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 17:50

قالت ولاية أمن طنجة إنها تفاعلت بشكل إيجابي وجدي مع شريط فيديو يظهر تعرض امرأة للعنف من طرف شخص، تم تداوله صباح اليوم عبر تطبيق الإرسال الفوري "واتساب".

وأوردت الولاية أن الأبحاث والتحريات حول هذا الموضوع أظهرت أن مصالح الدائرة الأمنية التاسعة بمنطقة أمن بني مكادة سبق لها أن تدخلت مباشرة في هذه القضية مساء أمس الثلاثاء على مستوى حي طنجة البالية، مكان وقوع الاعتداء، وقامت بتوقيف الشخص الظاهر في الفيديو والاستماع إلى الضحية التي تعرضت للعنف، ليتبين أن الأمر يتعلق بـ "عنف" مارسه الزوج الذي هو من ذوي السوابق العدلية، وذلك بسبب مشاكل عائلية، موردة أن الزوجة تنازلت عن متابعة زوجها في محضر رسمي.

وأكدت ولاية أمن طنجة أنها في تفاعل دائم مع أي منشور أو خبر أو فيديو يمس الأمن بالمدينة أو سلامة المواطنين الجسدية والمادية، وتسخر كل إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية وبشكل سريع وفعال للتدخل في جميع الحالات، وتوقيف أي شخص متورط في أعمال منافية للقانون وماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات.

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