"إهانة رموز الدولة" تجر سائق حافلة إلى الحبس

هسبريس من الرباط

قضت محكمة سطات، اليوم الأربعاء، بالحبس عامين ونصف العام وغرامة 20 ألف درهم في حق المدون المغربي رشيد الطاهري، بسبب فيديوهات اعتبرت "مسيئة".

وتوبع الطاهري بتهمتي "إهانة مؤسسات ورموز الدولة" و"إهانة علم المملكة"، بحسب ما أوضح محاميه رشيد ملزوزي.

وكان الطاهري، الذي يعمل سائق حافلة، يبث فيديوهات على موقع "يوتيوب" يدين فيها "الفقر" و"الفساد". وتوبع قضائيا إثر شكوى ضده من جمعية "حركة الشباب الملكي"، وفق محاميه.