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"إهانة رموز الدولة" تجر سائق حافلة إلى الحبس
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:29
قضت محكمة سطات، اليوم الأربعاء، بالحبس عامين ونصف العام وغرامة 20 ألف درهم في حق المدون المغربي رشيد الطاهري، بسبب فيديوهات اعتبرت "مسيئة".
وتوبع الطاهري بتهمتي "إهانة مؤسسات ورموز الدولة" و"إهانة علم المملكة"، بحسب ما أوضح محاميه رشيد ملزوزي.
وكان الطاهري، الذي يعمل سائق حافلة، يبث فيديوهات على موقع "يوتيوب" يدين فيها "الفقر" و"الفساد". وتوبع قضائيا إثر شكوى ضده من جمعية "حركة الشباب الملكي"، وفق محاميه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - mourad الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:00
مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة تم خطوتين... كفانا تكسير مستقبل أبناء المغرب لمجرد التلفظ بكلمات ، الحقد والضغط يولد الإنفجار
3 - كفى من الظلم والاستبداد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:18
الحبس كيستحقوه لي تيسرقو الثروات ديال الشعب المغربي المنكوب المقموع المهمش
4 - عامي خالد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:23
اخطر شيء يحصل لمؤسسة هي ان تبقى متحجرة تعيش على قواعد وشروط الماضي ولا تتطور مع تطور العالم لكي لا يصبح قانونها متجاوز ومثير للتساؤلات بل يجب ان تتطور في القواعد وتصبح نمودج مقبول لان كما يقولون الوقت تبدل والأمور تغيرت والأجيال جاءت واُخرى اندثرت وهنا يفرض الإصلاح ولا تفرض القوانين المتحجرة في مواجهة الواقع المتغير .
فحذاري من تشجيع طرف وإعطاءه الوساءل ليعمل خارج القانون فقد يلجء غدا الى العنف وتصفية لكل رأي معارض لانه مساند من طرف قوي
فحذاري من تشجيع طرف وإعطاءه الوساءل ليعمل خارج القانون فقد يلجء غدا الى العنف وتصفية لكل رأي معارض لانه مساند من طرف قوي
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