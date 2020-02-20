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الرئيسية | حوادث | حرق كميات من المخدرات والمواد الفاسدة بمراكش

حرق كميات من المخدرات والمواد الفاسدة بمراكش

حرق كميات من المخدرات والمواد الفاسدة بمراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 20 فبراير 2020 - 12:50

أشرفت النيابة العامة لمدينة مراكش، بجماعة سعادة ضواحي المدينة، على حرق وإتلاف كميات مهمة من المخدرات والسلع المهربة والمواد الغذائية الفاسدة، التي حجزتها مؤخرا مصالح الجمارك.

وأفادت مصادر هسبريس بأن القيمة الإجمالية للبضائع المتلفة بلغت حوالي 700 مليون سنتيم (سبعة ملايين درهم)، وتتكون هذه المواد من المخدرات التي تم ضبطها والسجائر المهربة والمواد الغذائية غير الصالحة الاستهلاك.

وأوضحت المصادر ذاته أنه "جرى إتلاف 30 طنا من مخدر "الكيف" و812 كيلوغراما من مادة "طابا"، وطن و600 كيلوغراما من مادة المعسل، وخمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين"، مضيفة "كما تم إتلاف 650 قرصا مهلوسا و930 ألف سيجارة، وكمية كبيرة من المواد الاستهلاكية".

يذكر أن هذه العملية جرت بتنسيق مع مختلف السلطات الأخرى من مصالح الدرك والجمارك والشرطة والوقاية المدنية والسلطة المحلية، إضافة إلى المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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