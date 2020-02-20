24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا"
- هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها
- وفد برلماني يستعرض التجربة المغربية في "إصلاح التعليم" بنيويورك
- نموذج للتجميع الفلاحي
بنحمزة: اختيار العربيّة لغةً للقرآن الكريم يعكس سمو الحكمة الإلهية (3.67)
وزير العدل يدافع عن الحريات الفردية ويرد على السفيرة الهولندية (3.00)
- بنحمزة: اختيار العربيّة لغةً للقرآن الكريم يعكس سمو الحكمة الإلهية - (84)
- "البوليساريو" تتجاهل تحذيرات المغرب باستيطان المنطقة العازلة - (61)
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا" - (60)
- إسبانيا تحذر المغرب من "التحرك الأحادي" على الحدود البحرية - (52)
- بنعبد القادر يبشّر بقرب وضع حد لتزويج الفتيات القاصرات بالمغرب - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حرق كميات من المخدرات والمواد الفاسدة بمراكش
أشرفت النيابة العامة لمدينة مراكش، بجماعة سعادة ضواحي المدينة، على حرق وإتلاف كميات مهمة من المخدرات والسلع المهربة والمواد الغذائية الفاسدة، التي حجزتها مؤخرا مصالح الجمارك.
وأفادت مصادر هسبريس بأن القيمة الإجمالية للبضائع المتلفة بلغت حوالي 700 مليون سنتيم (سبعة ملايين درهم)، وتتكون هذه المواد من المخدرات التي تم ضبطها والسجائر المهربة والمواد الغذائية غير الصالحة الاستهلاك.
وأوضحت المصادر ذاته أنه "جرى إتلاف 30 طنا من مخدر "الكيف" و812 كيلوغراما من مادة "طابا"، وطن و600 كيلوغراما من مادة المعسل، وخمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين"، مضيفة "كما تم إتلاف 650 قرصا مهلوسا و930 ألف سيجارة، وكمية كبيرة من المواد الاستهلاكية".
يذكر أن هذه العملية جرت بتنسيق مع مختلف السلطات الأخرى من مصالح الدرك والجمارك والشرطة والوقاية المدنية والسلطة المحلية، إضافة إلى المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.