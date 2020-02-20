24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا"
- هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها
- وفد برلماني يستعرض التجربة المغربية في "إصلاح التعليم" بنيويورك
- نموذج للتجميع الفلاحي
بنحمزة: اختيار العربيّة لغةً للقرآن الكريم يعكس سمو الحكمة الإلهية (3.67)
وزير العدل يدافع عن الحريات الفردية ويرد على السفيرة الهولندية (3.00)
- بنحمزة: اختيار العربيّة لغةً للقرآن الكريم يعكس سمو الحكمة الإلهية - (88)
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا" - (61)
- "البوليساريو" تتجاهل تحذيرات المغرب باستيطان المنطقة العازلة - (61)
- إسبانيا تحذر المغرب من "التحرك الأحادي" على الحدود البحرية - (53)
- بنعبد القادر يبشّر بقرب وضع حد لتزويج الفتيات القاصرات بالمغرب - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
8 سنوات سجنا لمغربي حاول قتل عشيقته بإسبانيا
قضت غرفة الجنايات بمحكمة مدينة "بثكايا" بإقليم الباسك الإسباني بالسجن النافذ لمدة ثمانية أعوام وستة أشهر في حق مهاجر مغربي كان حاول قتل عشيقته بواسطة سلاح أبيض، محدثا إصابتها بجروح قطعية بليغة على مستوى الظهر والبطن والرقبة.
ونقلت وسائل إعلام محلية إسبانية أن الواقعة تعود إلى التاسع من شهر يوليوز الماضي؛ حين وجّه الجاني، البالغ من العمر 19 عاما، طعنات سكين إلى عشيقته المغربية البالغة من العمر 18 سنة، داخل شقة سكنية تقع بحي "بلبايينو" بالمدينة ذاتها.
وصرح أحد الجيران، الذي أبلغ الشرطة فور سماع صراخ المعتدى عليها، بأن المغربي المدان دائم الشجار مع الضحية التي كانت تتعرض للضرب بسبب "ارتدائها لأحذية بكعب عال وملابس ضيقة تبرز مفاتنها".
وأوضحت صحيفة "إلبوبليكو" أن الشابة المغربية لا تزال تتابع حصص الطب النفسي بغية التعافي من أثر الصدمة الناجمة عن الاعتداء الوحشي الذي طالها، مبرزة أن المحكمة وجهت إلى المحكوم عليه تهمة "محاولة القتل وارتكاب جريمة سوء المعاملة وممارسة الإكراه والإهانة والهيمنة النفسية".
ووفق في جاء في الاعترافات المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية، فإن الجاني ركل ولكم وهدد الضحية بالموت، قبل أن يوجه إليها طعنات على مستوى الظهر والبطن والعنق استدعت نقلها في وضع صحي حرج إلى مستشفى بالمنطقة، ويغادر الشقة السكنية معتقدا أنه أنهى حياتها.