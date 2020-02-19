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كُتّاب وآراء
خسائر مادية في انقلاب سيارة إسعاف بالحسيمة
أصيب شخصان بجروح خفيفة في حادثة وقعت مساء الأربعاء، عقب انقلاب سيارة إسعاف بالمدخل الجنوبي لمدينة الحسيمة، وفق ما نقلته مصادر صحية.
مصادر محلية متطابقة قالت لهسبريس إن سائق سيارة إسعاف تابعة لمستشفى القرب بإمزورن فَقَدَ السيطرة على المقود، وهو في طريق العودة بعد انتهاء مهمة نقل مريض إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة ذاتها.
وأرجعت المصادر ذاتها أسباب الحادث إلى انزلاق المركبة في منعرج، وتحديدا قرب شاطئ إسلي، نتيجة قطرات الغيث الأولى، مشيرة إلى انقلاب سيارة خفيفة بالمكان نفسه بعد ذلك الحادث.
ويأتي الحادث بعد يوم واحد على فاجعة انقلاب سيارة إسعاف تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي آسا الزاك مخلفة مصرع قتيلتين؛ إحداهما ممرضة شابة حديثة التعيين.
وتعالت أصوات نقابية تطالب بضرورة العمل على تقنين النقل الصحي بقوانين منظمة، إضافة إلى تعيين تقنيين مؤهلين للنقل والإسعاف الصحي وتوفير الصيانة والمواكبة التقنية لأسطول النقل الصحي.