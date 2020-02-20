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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف مهربين للمخدرات نواحي الراشيدية
أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه فيهما، البالغ كل منهما 29 سنة من العمر، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأكد البلاغ أن المعنيين بالأمر كانا على متن سيارة نفعية بالجماعة القروية "عين مسكي" على بعد 17 كيلومترا في اتجاه مدينة أرفود لحظة توقيفهما، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور داخل السيارة على طن و78 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و48 كيلوغراما من مخدر الكيف، و12 كيلوغراما من مادة "طابا"، علاوة على ثلاثة أسلحة بيضاء وثلاث لوحات ترقيم مزورة للسيارات، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.