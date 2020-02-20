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الرئيسية | حوادث | حجز لحوم فاسدة موجهة للاستهلاك في تاونات

حجز لحوم فاسدة موجهة للاستهلاك في تاونات

حجز لحوم فاسدة موجهة للاستهلاك في تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 20 فبراير 2020 - 21:10

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بني وليد بإقليم تاونات، اليوم الخميس، من حجز 34 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت مخزنة بطريقة غير صحية داخل سيارة خفيفة وموجهة للاستهلاك بمدينة تاونات.

مصادر هسبريس أوضحت أن هذه العملية تمت بأحد السدود القضائية التي تقيمها عناصر الدرك الملكي على الطريق المؤدية إلى مدينة تاونات، مبرزة أن السيارة المذكورة نقلت هذه اللحوم انطلاقا من أحد الأسواق الأسبوعية التي تنعقد اليوم بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة بحضور ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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