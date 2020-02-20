24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها
- وفد برلماني يستعرض التجربة المغربية في "إصلاح التعليم" بنيويورك
- نموذج للتجميع الفلاحي
- مهرجان "العلوم" بآسفي يدعم "ثقافة المعرفة" لدى الطلبة والتلاميذ
- مهرجان العلوم بآسفي
"مجمع الفوسفاط" وصندوق الحسن الثاني يقتنيان أربعة فنادق فاخرة (5.00)
فرنسا تنهي نظام "إعارة الأئمة" وتوقف استقدام أساتذة مغاربة (5.00)
مهمة استطلاعية جديدة .. البرلمان يتتبّع أرباح الأبناك المغربية (5.00)
- الحكومة تنتقد "فتوى بوليف": "تشويش على مشروع ملكي ضخم" - (78)
- إدارة السجون: الزفزافي يتعاون مع "جهات مشبوهة" ضد المملكة - (57)
- الرباط ترفض تدخل البرلمان الهولندي في الشأن الداخلي للمملكة - (55)
- وفد برلماني يستعرض التجربة المغربية في "إصلاح التعليم" بنيويورك - (52)
- وزير العدل يدافع عن الحريات الفردية ويرد على السفيرة الهولندية - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجز لحوم فاسدة موجهة للاستهلاك في تاونات
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بني وليد بإقليم تاونات، اليوم الخميس، من حجز 34 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت مخزنة بطريقة غير صحية داخل سيارة خفيفة وموجهة للاستهلاك بمدينة تاونات.
مصادر هسبريس أوضحت أن هذه العملية تمت بأحد السدود القضائية التي تقيمها عناصر الدرك الملكي على الطريق المؤدية إلى مدينة تاونات، مبرزة أن السيارة المذكورة نقلت هذه اللحوم انطلاقا من أحد الأسواق الأسبوعية التي تنعقد اليوم بالمنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة بحضور ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.