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كُتّاب وآراء
شبهة الانتحار تلف غرق أم لـ4 أبناء باشتوكة
لفظت مياه المحيط الأطلسي، زوال اليوم، جثة سيدة في الثلاثينات من العمر، وذلك على مستوى شاطئ "سيدي الطوال"، التابع لنفوذ الجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي بيبي إلى عين المكان، حيث تمت مباشرة التحريات الأولية حول ظروف وملابسات غرق هذه السيدة، وهي أم لأربعة أبناء.
ولم تستبعد مصادر من عين المكان أن تكون "الغريقة" قد وضعت حدّا لحياتها بتلك الطريقة.
وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بتوجيه جثة الهالكة، التي تتحدّر من دوار "أغرايس" بجماعة آيت اعميرة، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، من أجل إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح في إطار هذه القضية.