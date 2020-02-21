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كُتّاب وآراء
سرقة 33 هاتفاً تجر لصا إلى القضاء بالسراغنة
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة شخصا يشتبه في ضلوعه في عمليات سرقة باستعمال ناقلة ذات محرك، مع حالة العود، بأماكن متفرقة بضواحي مدينة مراكش.
وأفادت مصادر هسبريس الأمنية بأن المعني بالأمر "كان يعرض على ضحاياه نقلهم نحو وجهاتهم بسيارته مقابل مبلغ من المال، وأثناء الرحلة يوهمهم بأن السيارة تعرضت لعطل ميكانيكي ويلزمهم الترجل من أجل مساعدته في دفع السيارة ثم يلوذ بالفرار إلى وجهات مجهولة".
وجاءت هذه العملية الأمنية بعدما فتحت مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة قلعة السراغنة بحثا على خلفية تسجيل شكاية في السرقة من قبل إحدى ضحايا المشتبه فيه، صرحت من خلالها بأن جانيًا مجهولاً، أدلت بأوصافه وأوصاف سيارته، عرضها للسرقة.
وقالت مصادر هسبريس إن "هذه التحريات الميدانية المنجزة في القضية بالموازاة مع الخبرات التقنية والعلمية، مكنت من توقيف المعني بالأمر بالقرب من إحدى محلات بيع وإصلاح الهواتف النقالة حيث كان ينوي تصريف بعض الهواتف المتحصلة من السرقة".
وأسفرت عملية تفتيش سيارة المعني بالأمر عن "حجز هواتف محمولة إضافية، بلغ عددها الإجمالي 33 هاتفاً، وبعض الحلي، ومبلغ مالي، وملابس نسائية، وبطاقة تعريف وطنية تخص إحدى الضحايا، وأربع شيكات بنكية بأسماء مختلفة"، تقول خلية التواصل بولاية أمن مراكش.
وقد أقر الموقوف بالمنسوب إليه. وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم أمام العدالة.