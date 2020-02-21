الدرك ينهي مغامرات عصابة إجرامية في تزنيت

مصطفى البكار

تمكنت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتزنيت من فك لغز السرقات المتكررة التي استهدفت مجموعة من المنازل ورؤوس الأغنام، خلال الأسابيع الماضية، بعدد من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تزنيت.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد مكنت هذه العملية الأمنية، التي تمت بتنسيق بين المركزين الترابي والقضائي لتزنيت والمركز الترابي لإثنين أكلو، من توقيف أربعة أشخاص، فيما مازال البحث جاريا عن ثلاثة آخرين يشتبه في انتمائهم للشبكة نفسها المتخصصة في السرقة الموصوفة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تحريات دقيقة أنجزتها الضابطة القضائية بعد عمليات السرقة المتتالية التي همت مؤخرا كلا من جماعات إثنين أكلو وأربعاء الساحل ورسموكة والمعدر الكبير، أسفرت عن تحديد هوية العقل المدبر للعصابة وتوقيفه أمس الأربعاء بمعية شخص ثان، قبل أن يقود التحقيق معهما إلى توقيف إثنين آخرين اليوم الخميس.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة، المتحدرين من أكلو وآيت براييم، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهم، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه العصابة الإجرامية.