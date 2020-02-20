توقيف قاصرين لهتك عرض فتاة وتصوير الواقعة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، زوال الخميس، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 16 و17 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بهتك عرض فتاة قاصر، وتسجيل فيديو لهذه الواقعة وتداوله عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو يوثق لواقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الضحية بالشريط الغابوي المحيط بمدينة الصويرة، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري عن توقيف المشتبه فيهما على متن وسائل للنقل العمومي بمدخل المدينة، فضلا عن توقيف قاصر آخر وشخص راشد يشتبه في عدم التبليغ عن الواقعة بعدما حضرا أطوارها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد من الموقوفين في هذه القضية.