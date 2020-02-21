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كُتّاب وآراء
توقيف شخص من أجل السب والتهديد ببني ملال
تمكنت الفرقة المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية بولاية أمن بني ملال، مساء أمس الخميس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسب والشتم والتهديد بالسلاح الأبيض في حق حارس أمن خاص بمؤسسة تعليمية.
وأفادت معطيات حصلت عليها هسبريس بأن مصالح الأمن الوطني ببني ملال كانت قد فتحت، مساء يوم الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول تعرض تلميذة تدرس بمؤسسة تعليمية بالمدينة للعنف من طرف إحدى زميلاتها بسبب نزاع سابق بينهما، قبل أن يتقدم حارس المؤسسة التعليمية التي يدرسان بها للتبليغ عن تعرضه للسب والشتم والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخص يجهله نتيجة رفضه مده بمعلومات عن التلميذة المشتكى بها في قضية العنف.
وأضافت المعطيات ذاتها أن التحريات، المنجزة على ضوء تصريحات حارس المؤسسة التعليمية، أظهرت أن المشتبه فيه هو قريب التلميذة الضحية، حيث تم تحديد هويته وإيقافه، في الوقت الذي لا يزال البحث متواصلا بخصوص قضية العنف بين التلميذتين.
وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.