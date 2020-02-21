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كُتّاب وآراء
حجز أزيد من مليون سيجارة وطن "معسل" بأكادير
تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للجمارك بأكادير من حجز كمية كبيرة من السجائر ومادة "المعسل" المستعملة في تدخين "النرجيلة"، بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى إحدى المدارات الطرقية بعمالة إنزكان آيت ملول.
وقد بلغت الكمية المحجوزة من السجائر، وفق مسؤول جمركي، مليونا و390 ألف سيجارة. أما مادة "المعسل" المحجوزة فيصل وزنها 1115 كيلوغراما.
وقد لجأ المهربون إلى التستر عن المواد المهربة، بإخفائها تحت أكياس بلاستيكية كانت محملة على متن شاحنة لنقل البضائع.