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الرئيسية | حوادث | إيقاف ثلاثة مروّجين لمخدر "الهيروين" بالناظور‬

إيقاف ثلاثة مروّجين لمخدر "الهيروين" بالناظور‬

إيقاف ثلاثة مروّجين لمخدر "الهيروين" بالناظور‬
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:21

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالناظور، بعد عملية مراقبة وتفتيش، من إيقاف ثلاثة أشخاص ينشطون في ترويج مخدر "الهيرويين" بالمدينة ذاتها.

وحسب مصادر أمنية، فإن الموقوفين هم المسمى "خ.ط." المبحوث عنه من قبل الشرطة القضائية بالناظور وخليلته المسماة "ف. ب" وشقيقه المسمى "ن.ط"، وجميعهم من مروّجي المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيهم على متن سيارة مزوّرة قامت المصالح الأمنية بحجزها، إلى جانب 4 هواتف محمولة و3 ميزانيات إلكترونية ومبلغ مالي وكمية مهمة من مخدر "الهيرويين".

وإلى ذلك، جرى إشعار النيابة العامة المختصّة بالعملية؛ فيما وُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم وتعميق البحث عن باقي المتورطين لتقديمهم أمام العدالة.

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