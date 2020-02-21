24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مجمع الفوسفاط" وصندوق الحسن الثاني يقتنيان أربعة فنادق فاخرة (5.00)

  2. بلافريج يطالب الحكومة بحماية الأطفال من خطر "المواقع الإباحية" (5.00)

  3. دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)

  4. البعد الهوياتي في التنمية (5.00)

  5. الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | موظف شرطة يهدد بالانتحار في مدينة خنيفرة‎

موظف شرطة يهدد بالانتحار في مدينة خنيفرة‎

موظف شرطة يهدد بالانتحار في مدينة خنيفرة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 فبراير 2020 - 17:05

هدّد موظف للأمن الوطني، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالهيئة الحضرية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، صباح اليوم، بالانتحار عبر رمي نفسه من أعلى بناية الإدارة الأمنية.

وقد نُقل الموظف إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتمكينه من العلاجات الضرورية وتتبع وضعه النفسي بسبب الأزمة التي انتابته صباح اليوم الجمعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن موظف الشرطة المذكور كان قد دخل في حالة نفسية غير طبيعية، مهددا بتعريض نفسه للإيذاء العمدي بعدما صعد إلى سطح بناية أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك، وجري نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني فتحت، بالموازاة مع ذلك، بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تهديد موظف الشرطة المذكور بتعريض نفسه للإيذاء العمدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.