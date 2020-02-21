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كُتّاب وآراء
موظف شرطة يهدد بالانتحار في مدينة خنيفرة
هدّد موظف للأمن الوطني، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالهيئة الحضرية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، صباح اليوم، بالانتحار عبر رمي نفسه من أعلى بناية الإدارة الأمنية.
وقد نُقل الموظف إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتمكينه من العلاجات الضرورية وتتبع وضعه النفسي بسبب الأزمة التي انتابته صباح اليوم الجمعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن موظف الشرطة المذكور كان قد دخل في حالة نفسية غير طبيعية، مهددا بتعريض نفسه للإيذاء العمدي بعدما صعد إلى سطح بناية أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك، وجري نقله إلى المستشفى.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني فتحت، بالموازاة مع ذلك، بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تهديد موظف الشرطة المذكور بتعريض نفسه للإيذاء العمدي.