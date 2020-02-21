محكمة تنغير تدين عسكريا بالسجن ستة أشهر

محمد ايت حساين من تنغير

أصدرت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير حكمها بإدانة عسكريّ يعمل بالبحرية الملكية، بستة أشهر حبسا نافذة، بعد مؤاخذته من أجل تهمة إهانة قاضي أثناء مزاولة مهامه، المتابع من أجلها من قبل النيابة العامة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن العسكري، العامل بالبحرية الملكية برتبة المساعد الأول، التحق بمركز القاضي المقيم، أمس الخميس، من أجل الحصول على موافقة للزواج؛ إلا أن الوثيقة التي كانت بحوزته بها خلل إداري، وهو ما طلب منه أحد الموظفين بضرورة تصحيحه، ليطلب مقابلة القاضي الذي طلب منه نفس الطلب؛ لكنه رفض ذلك وواجه القاضي بالإهانة والسب والشتم، وفق إفادة المصادر نفسها.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاضي، وبعد الإهانة التي تعرض لها، اتصل بالنيابة العامة، ليجري اعتقال "المتهم" ويقدم أمام المحكمة من أجل تهمة إهانة قاضٍ أثناء مزاولة مهامه، علما أن القاضي يتوفر على شهود، تضيف المصادر ذاتها.