تفكيك معمل سرّي للماحية يخلف إصابة دركي

هسبريس من الرباط

فكّكت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح، فجر الخميس، معملا سريا لصناعة وتقطير مسكر الماحيا، كما أوقفت ثلاثينيا بشبهة الاتجار في المخدرات وتسويق مسكر ماء الحياة، بدوار آيت علي امحمد بجماعة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح.

وأفاد مصدر أمني بأن العملية أسفرت عن حجز ما لا يقل عن ثلاثة أطنان من التين المخمر، و300 لتر من مسكر الماحيا قابلة للبيع، و60 غراما من الشيرا وكيلوغرامين من الكيف سنابل وطابا، فضلا عن عدد من المعدات التي كانت تستعمل لتقطير مادة "الماحيا" بمصنع سري على ضفاف نهر أم الربيع بدوار آيت علي امحمد.

وذكر المصدر ذاته أن الدورية التي داهمت المصنع السري تعرضت للرشق بالحجارة واستعمل الجناة الغاز المسيل للدموع؛ وهو ما أدى إلى إصابة دركي بمركز دار ولد زيدوح بجروح بليغة.

وأضاف المصدر "أن الشخص الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية، سبق أن صدرت في حقه برقيات بحث من طرف الأمن ومراكز الدرك بالإقليم، وقد اعترف بالمنسوب إليه.

وقد جرى وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث في انتظار عرضه على العدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.