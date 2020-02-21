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كُتّاب وآراء
80 سنة سجنا لمتورطين في الاحتجاز بالعيون
وزعت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، ما مجموعه 80 سنة سجنا نافذة على أربعة أشخاص توبعوا من أجل تهم جنائية متعلقة بالاحتجاز والتعذيب.
وأدانت هيئة المحكمة المتهمين الأربعة، المتراوحة أعمارهم بين 20 و30 سنة، بعقوبة عشر سنوات لكل واحد منهم.
وكانت المصالح الأمنية أوقفت، أواخر السنة الماضية، أربعة شبان متورطين في احتجاز شخص وتعذيبه داخل أحد المنازل وسط جماعة المرسى قرب العيون.