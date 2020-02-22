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كُتّاب وآراء
نقابة تعليمية تدين تعنيف أستاذة بأولاد امبارك
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حادث الاعتداء على أستاذة تعمل بثانوية واد الذهب التأهيلية بأولاد مبارك إقليم بني ملال صبيحة الجمعة بالسب والشتم والوعيد، واصفة إياه بـ"السلوك الأرعن".
وعبر بيان الجامعة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذة وكل الأستاذات وجميع الأطر التربوية والإدارية بثانوية أولاد مبارك"، مثمنا "انخراط أطر المؤسسة في الشكل التضامني الذي تبناه المكتب".
ولم تفوت الجامعة نفسها الفرصة دون أن تدعو "كل مكونات هذه الثانوية إلى تجسيد الوحدة والتضامن، من أجل التصدي لمن يستقصد كرامة الأستاذ ومكانته"، داعية أيضا المسؤولين من مختلف مواقعهم "إلى الالتفات إلى المدرسة العمومية، من أجل حمايتها وتأمين محيطها وضمان سلامة العاملات والعاملين بها".