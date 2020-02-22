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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تخلف قتيلين و4 جرحى قرب ورزازات

حادثة سير تخلف قتيلين و4 جرحى قرب ورزازات

حادثة سير تخلف قتيلين و4 جرحى قرب ورزازات
هسبريس من ورزازات
السبت 22 فبراير 2020 - 00:30

شهدت الطريق الوطنية رقم 10، الواقعة بين سكورة وإماسين بإقليم ورزازات، مساء الجمعة، حادثة سير مميتة إثر اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السيارتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس قبل أن تصطدما بقوة، مما أسفر عن مقتل شخصين على الفوز، وتعرض أربعة أشخاص لإصابات وصفت بالخطيرة.

وذكرت مصادرنا أن المصابين تم نقلهم بسرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت جثتا الضحيتين إلى قسم الأموات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

يذكر أن مصالح الدرك الملكي بسكورة حلت بمكان الحادث، وباشرت تحرياتها الأولية لتحديد ملابسات هذه الحادثة.

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