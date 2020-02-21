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الرئيسية | حوادث | شرطة طنجة توقف إسبانيّا مطلوبا بأمر دولي

شرطة طنجة توقف إسبانيّا مطلوبا بأمر دولي

شرطة طنجة توقف إسبانيّا مطلوبا بأمر دولي
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 فبراير 2020 - 22:10

تمكنت الشرطة القضائية بطنجة، اليوم، من توقيف مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الموقوف يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر متورّط في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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