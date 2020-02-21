شرطة طنجة توقف إسبانيّا مطلوبا بأمر دولي

هسبريس من الرباط

تمكنت الشرطة القضائية بطنجة، اليوم، من توقيف مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الموقوف يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر متورّط في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.