درك أكادير يُسقط "سمسار محاكم" بجماعة بلفاع‎

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت عناصر من الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية لأكادير، مساء أمس، شخصا بجماعة بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، إثر الاشتباه بتورطه في تلقي مبلغ مالي مقابل التوسط لحل ملف يروج أمام القضاء.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تقدم شخص بشكاية لدى النيابة العامة تُفيد بأن المعني بالأمر طالبه بمبلغ مالي من أجل التوسط له لدى المصالح القضائية، فأمرت النيابة العامة باستنساخ الأوراق النقدية، ونصب كمين للمشتبه به، أسفر عن إسقاطه متلبسا بتلقي الرشوة. وقد تمت مواجهته بالأرقام التسلسلية للأوراق المالية.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، ويُنتظر إحالته على القضاء فور إتمام التحقيق معه حول ما نُسب إليه.