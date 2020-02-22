24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتهاء الحجر الصحي لمواطنين مغاربة دون إصابات
- اختتام دورة مربيات ومربيي التعليم الأولي بتنغير
- أبريه: هكذا اختطفت الجزائر شقيقي "الخليل" الثائر ضد البوليساريو
- آلام وبرودة الأقدام .. مرض "الشريان المحيطي" يهاجم هؤلاء!
- قانون روسي يشجّع النسل .. آلاف الدولارات للمولود الأول
الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)
المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال (5.00)
- هذه حقيقة صورة السفير الفلسطيني بالجزائر مع "خرقة" البوليساريو - (180)
- دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية - (104)
- "المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد" - (62)
- المغرب يرفضُ التنسيق مع هولندا لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين - (44)
- أخرباش: "روتيني اليومي" خطير .. وإعلان "المرأة البقرة" مرفوض - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك أكادير يُسقط "سمسار محاكم" بجماعة بلفاع
أوقفت عناصر من الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية لأكادير، مساء أمس، شخصا بجماعة بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، إثر الاشتباه بتورطه في تلقي مبلغ مالي مقابل التوسط لحل ملف يروج أمام القضاء.
وحسب مصادر هسبريس، فقد تقدم شخص بشكاية لدى النيابة العامة تُفيد بأن المعني بالأمر طالبه بمبلغ مالي من أجل التوسط له لدى المصالح القضائية، فأمرت النيابة العامة باستنساخ الأوراق النقدية، ونصب كمين للمشتبه به، أسفر عن إسقاطه متلبسا بتلقي الرشوة. وقد تمت مواجهته بالأرقام التسلسلية للأوراق المالية.
وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، ويُنتظر إحالته على القضاء فور إتمام التحقيق معه حول ما نُسب إليه.