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كُتّاب وآراء
شجار بين مغربيين ينتهي بجريمة قتل في قطر
أفضى شجار نشب بين صديقين، ينحدران من إقليمي ورزازات وتنغير ويعملان معا بدولة قطر، إلى جريمة قتل، حيث توفي الأول الذي ينحدر من ورزازات متأثرا بطعنة سكين وجهها إليه الشخص المنحدر من تنغير، الذي توفي بدوره أول أمس الخميس بأحد مستشفيات قطر.
وكشف مصدر مطلع، لهسبريس، أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن شجارا نشب بين صديقين مغربيين يقيمان بدولة قطر، تطور إلى ملاسنة وتبادل للعنف، أنهاه أحدهما بتوجيه طعنة بسكين إلى الآخر الذي توفي على الفور، قبل أن يطعن نفسه هو الآخر ونقل على إثره إلى المستشفى، حيث لفظ أنفسه الأخيرة أمس الخميس، متأثرا بجروحه.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية المختصة بدولة قطر فتحت تحقيقا في هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها صديقين، نتيجة حدوث شجار بينهما لأسباب غامضة، مشيرا إلى أن المصالح الدبلوماسية المغربية بقطر ستقوم بإجراءات نقل جثماني الضحيتين إلى مسقط رأسيهما بورزازات وتنغير، بعد الانتهاء من البحث والتحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية القطرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لو وقع هدا في المغرب لما قلنا الويل للبطالة و الحكرة.