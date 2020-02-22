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الرئيسية | حوادث | شجار بين مغربيين ينتهي بجريمة قتل في قطر

شجار بين مغربيين ينتهي بجريمة قتل في قطر

شجار بين مغربيين ينتهي بجريمة قتل في قطر
هسبريس من تنغير
السبت 22 فبراير 2020 - 10:04

أفضى شجار نشب بين صديقين، ينحدران من إقليمي ورزازات وتنغير ويعملان معا بدولة قطر، إلى جريمة قتل، حيث توفي الأول الذي ينحدر من ورزازات متأثرا بطعنة سكين وجهها إليه الشخص المنحدر من تنغير، الذي توفي بدوره أول أمس الخميس بأحد مستشفيات قطر.

وكشف مصدر مطلع، لهسبريس، أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن شجارا نشب بين صديقين مغربيين يقيمان بدولة قطر، تطور إلى ملاسنة وتبادل للعنف، أنهاه أحدهما بتوجيه طعنة بسكين إلى الآخر الذي توفي على الفور، قبل أن يطعن نفسه هو الآخر ونقل على إثره إلى المستشفى، حيث لفظ أنفسه الأخيرة أمس الخميس، متأثرا بجروحه.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية المختصة بدولة قطر فتحت تحقيقا في هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها صديقين، نتيجة حدوث شجار بينهما لأسباب غامضة، مشيرا إلى أن المصالح الدبلوماسية المغربية بقطر ستقوم بإجراءات نقل جثماني الضحيتين إلى مسقط رأسيهما بورزازات وتنغير، بعد الانتهاء من البحث والتحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية القطرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 22 فبراير 2020 - 10:13
لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل هذه الماسي تسيء لسمعة البلاد لكن لايعلم الغيب إلا الله رحمة الله عليهما واتمنى الصبر للأهل والأقارب وانا لله وانا اليه راجعون
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2 - ورزازات السبت 22 فبراير 2020 - 10:15
لاحول ولاقوة الا بالله . ذخل شيطان بيناتكم حتا توفيتو بجوج وفبلادات الناس . الله ارحمكم ويغفر لكم . إنا لله وإنا إليه راجعون .
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3 - الأنصاري ابراهيم السبت 22 فبراير 2020 - 10:15
لاحول ولا قوة الا بالله النفس عزيزة على الذى خلقها ونحن نستهتر بها عندما تقف بين يدى خالقك ويسالك ( وإذا المؤدة سؤلت بأي ذنب قتلت)
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4 - عربوبي من الدوار السبت 22 فبراير 2020 - 10:33
لا حول و لا قوة إلا بالله. و رحمته عليهم.
لو وقع هدا في المغرب لما قلنا الويل للبطالة و الحكرة.
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5 - خليلوفيتش السبت 22 فبراير 2020 - 10:35
اللهم إرحمهما و أغفر لهما. هذا قدرهما و الموت عبرة لمن لا يعتبر و بان الدنيا فانية و العبرة من هاته الواقعة هي ضبط النفس و كما يقال بالمغربية((منين تشوف راسك تقدر تفقد الأعصاب ديالك بدل ساعة بآخرى ))
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6 - لطفك يارب السبت 22 فبراير 2020 - 10:41
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ميمكنش ادوز شي نهار بلا ما نسمعو قتل واغتصاب وتشرميل وكريساج ادابا تطورنا بزاف مشينا لدول اخرى بهاد السلوك المنحط ديالنا العايب لي كيقصي و كيمرمد الوجه فالطين والله الى حشومة وعيب وعار!!!!!؟؟؟؟
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7 - ديما مغربي السبت 22 فبراير 2020 - 10:46
لا حول ولا قوة الا بالله .اعجز عن التعبير ..صدقوني ماذا اقول سوى ان لله و ان اليه راجعون.
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8 - احمد السبت 22 فبراير 2020 - 10:48
انا لله وانا اليه راجعون واخا الخبر عندكم معطل هد جوج كيخدمو معنا
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