"نشرة حمراء" توقع بجزائري في يد الأمن المغربي

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، من توقيف مواطن من جنسية جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، حيث كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، للاشتباه في كونه الرأس المدبر لشبكة إجرامية دولية متخصصة في التزوير واستعماله على الصعيد الدولي.

وأوضحت مصادر الجريدة أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار الجزائر العاصمة، حيث بيّنت عملية تنقيطه ضمن قواعد معطيات وبيانات الأنتربول أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك لتورطه في أنشطة إجرامية واسعة تتعلق بتزوير وثائق الإقامة وجوازات السفر الخاصة ببلدان الفضاء الأوروبي، واستعمالها ضمن عمليات الهجرة السرية عبر دول شرق أوروبا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الألمانية باعتبارها الجهة الطالبة.