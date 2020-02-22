حريق يأتي على 5 هكتارات بغابة إيزارن في وزان

هسبريس من وزان

شب حريق بغابة إيزارن ضاحية مدينة وزان، اليوم السبت، وأتى على مساحة مهمة من الغطاء الغابوي قاربت خمسة هكتارات، وفق أوردته مصادر من عين المكان.

وعجل الحريق الذي اندلع تحديدا بمنطقة "باب الريحان"، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني كلة، بحضور المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، والسلطات المحلية إلى عين المكان.

كما تدخلت عناصر الإطفاء، مدعومة بآلية إطفاء برية، وعناصر من القوات المساعدة، ومصالح المياه والغابات ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين، وتمت السيطرة على الحريق والحد من أضراره.

وبالموازاة مع عملية إخماد الحريق وحالة الاستنفار التي واكبتها، تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

جدير بالذكر أن الثروة الغابوية بإقليم وزان تشهد بين الفينة والأخرى حوادث حرائق عديدة، الشيء الذي يسائل مجهودات مصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات بوزان في الكشف عن هوية المتربصين بالغطاء النباتي قصد التصدي إلى مسببات هذه الحوادث.