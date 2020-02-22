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كُتّاب وآراء
قطار يحول جسد راكبة دراجة هوائية إلى أشلاء
لقيت فتاة، تبلغ من العمر حوالي 28 سنة وتنحدر من مدينة فاس، مصرعها على الفور بعدما دهسها قطار، اليوم السبت، على مستوى معبر غير محروس قرب محطة القطار عين تاوجطات، محولا جسدها إلى أشلاء.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الضحية، التي كانت تقيم بمفردها بإحدى الغرف بعين تاوجطات، تعرضت لهذا الحادث عندما كانت بصدد عبور المقطع السككي المذكور وهي على متن دراجة هوائية.
المصادر ذاتها أوضحت أن الهالكة كانت تشتغل نادلة بإحدى المقاهي الكائنة بمدينة عين تاوجطات، مرجحة أن يكون وضعها لسماعات الهاتف في أذنيها سببا في عدم سماعها صوت قدوم القطار ومنبهه.
وبينما فتحت المصالح الأمنية لعين تاوجطات تحقيقا حول ظروف وملابسات هذا الحادث، تم تحويل جثة الهالكة نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
و على المكتب السككي حراسة المعابر تفاديا لكل مكروه وحفاضا على سلامة المواطنين والله يهديهم و يفيقهم لعيوبهم
لكن لماذا التشريح الطبي ؟؟؟ ما هذا العبث!!