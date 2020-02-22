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الرئيسية | حوادث | قطار يحول جسد راكبة دراجة هوائية إلى أشلاء

قطار يحول جسد راكبة دراجة هوائية إلى أشلاء

قطار يحول جسد راكبة دراجة هوائية إلى أشلاء
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 22 فبراير 2020 - 18:25

لقيت فتاة، تبلغ من العمر حوالي 28 سنة وتنحدر من مدينة فاس، مصرعها على الفور بعدما دهسها قطار، اليوم السبت، على مستوى معبر غير محروس قرب محطة القطار عين تاوجطات، محولا جسدها إلى أشلاء.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الضحية، التي كانت تقيم بمفردها بإحدى الغرف بعين تاوجطات، تعرضت لهذا الحادث عندما كانت بصدد عبور المقطع السككي المذكور وهي على متن دراجة هوائية.

المصادر ذاتها أوضحت أن الهالكة كانت تشتغل نادلة بإحدى المقاهي الكائنة بمدينة عين تاوجطات، مرجحة أن يكون وضعها لسماعات الهاتف في أذنيها سببا في عدم سماعها صوت قدوم القطار ومنبهه.

وبينما فتحت المصالح الأمنية لعين تاوجطات تحقيقا حول ظروف وملابسات هذا الحادث، تم تحويل جثة الهالكة نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عزيز السبت 22 فبراير 2020 - 18:38
الموت قدر. والانتباه ضرورة. رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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2 - لما يصلح الإعلام العمومي ؟ السبت 22 فبراير 2020 - 18:39
أعباد الله ...ياك كنخلصوا الإعلام العمومي من الفلوس ديالونا : علموا المغاربة عن طريق وصلات إشهارية بعض قواعد ممارسة السليمة للحياة : مثلا : وصلة إشهارية تتعلق بعدم استعمال الكيت في الشارغ العام وأخطاره ...وصلة تعلم الناس أن ممر الراجلين مقدس ...وصلة تعلم الناس أن يسكبوا الماء بعد قضاء حاجتهم في المرتحيض العمومية ...وصلة للحماية من الفيروسات ..وصلة لمحاربة بعض السلوكات غير المتحضرة مثلا : الاستماع لاغاني من الهاتف النقال في وسائل النقل العمومي دون استعمال الكيت سلوك غير حضاري ...كل السوكات غير الحضارية التي تمارس يوميا في الشارع العام يجب أن يكون الإعلام العمومي وسيلة للتبيه إليها وتصحيحها ...رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيج جنانه قولوا : أمين
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3 - عابد السبت 22 فبراير 2020 - 18:41
انا لله وانا اليه راجعون. الهاتف الدكي اعتبره أخطر من المخدرات.يغيب العقل ويجعل الانسان منفصل تماما عن الواقع.وخاصة الفتيات اللواتي صرن مدمنات اكثر على هده المصيبة.شخصيا لا اتعاطف مع الفتيات التي تسرق هواتفهن
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4 - حسن النتيفي السبت 22 فبراير 2020 - 18:42
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه وان يرزق أهلها الصبر والسلوان فيما أصابهم.
و على المكتب السككي حراسة المعابر تفاديا لكل مكروه وحفاضا على سلامة المواطنين والله يهديهم و يفيقهم لعيوبهم
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5 - Youness السبت 22 فبراير 2020 - 18:44
رحم الله المتوفية و انا لله و انا اليه راجعون. فعلا صدق رب العزة في قوله تعالى و ما تدري نفس بأي ارض تموت.
لكن لماذا التشريح الطبي ؟؟؟ ما هذا العبث!!
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6 - صابر السبت 22 فبراير 2020 - 18:54
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحمها واغفرلها. السؤال تحولت الجتة الى اشلاء و في التعليق سوف تخضع الجتة الى التشريح...!!؟
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