سقوط قتيل وجريح في حادث مرور قرب مدينة تازة

رشيد الكويرتي

لقي شخص مصرعه على الفور،فيما أصيب آخر بجروح بليغة في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، على مستوى الطريق السيار قرب محطة الأداء الشرقية ضاحية مدينة تازة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن الهالك كان يرافق سائق شاحنة قبل اصطدامها بأخرى معطوبة، متخصصة في نقل الطرود البريدية، كانت مركونة على جنب الطريق.

وبينما نُقل السائق المصاب إلى مستشفى ابن باجة بتازة لتلقي العلاجات الضرورية، تمت إحالة جثة مرافقه إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته لإخضاعها للتشريح الطبي.