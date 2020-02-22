"حرب الطرقات" تطيح بقتيلين وجرحى في شيشاوة

إبراهيم مغراوي

شهدت الطريق الجهوية رقم 212 الرابطة بين امنتانوت ومراكش، اليوم السبت، حادثة سير مميتة إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين.

الحادثة وقعت على مستوى جماعة امزوضة، وقد خلفت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

المصابان تم نقلهم بسرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة شيشاوة، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت جثتا المفارقين الحياة إلى مستودع الجثامين بالمؤسسة الصحية نفسها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وعلى إثر توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي مجاط، وتمت مباشرة بحث قضائي من أجل الوقوف بدقّة على ملابسات ما جرى.