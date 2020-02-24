مئات الكيلوغرامات من الشيرا تستنفر الأمن في أكادير

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سائق شاحنة للنقل الطرقي للبضائع، يبلغ من العمر 49 سنة، وحجزت بحوزته مئات الكيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، جرى أثناء وجوده بالحي الصناعي بمنطقة أيت ملول، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل مقطورة الشاحنة التي تعود إليه ملكيتها عن حجز 589 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة على شكل 23 رزمة معدة للتهريب الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات الوطنية والدولية، وكذا المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.