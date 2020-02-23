ارتفاع حصيلة حادثة سير بورزازات إلى 5 قتلى‎

محمد ايت حساين من تنغير

ارتفعت حصيلة قتلى حادثة اصطدام بين سيارتين خفيفتين بالطريق الوطنية رقم 10 بين سكورة وإماسين بإقليم ورزازات إلى خمسة أشخاص، بعدما لفظ ثلاثة أشخاص أنفاسهم الأخيرة بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما فور وقوع الحادث، فيما تم نقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى الإقليمي بورزازات حيث توفي ثلاثة منهم رغم تقديم الإسعافات الضرورية لهم.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم الجمعة، حيث شهدت الطريق الوطنية رقم 10، بالنفوذ الترابي لجماعة سكورة بإقليم ورزازات، حادثة سير خطيرة عقب وقوع اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين، مما أدى إلى وفاة شخصين في عين المكان ونقل آخرين إلى المستشفى.

وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سكورة، التي انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان من أجل الوقوف على أسبابها والإشراف على نقل جثماني الضحيتين إلى قسم الأموات، وتوجيه المصابين إلى المستشفى.