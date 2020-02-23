اصطدام بين دراجتين يقتل مُسنّا في دار ولد زيدوح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

لقي مُسنّ مصرعه، الأحد، في اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين بالطريق الإقليمية رقم 3224 الرابطة بين تارماست وسوق السبت أولاد النمة، على مستوى دوار الحلاف بجماعة دار ولد زيدوح التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية يقطن بدوار المغارير-وزيف، وقد تعرّض للحادث في اصطدام قوي مع دراجة ثانية كان على متنها شخصان، ما أدّى إلى وفاته على الفور، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل درك المركز الترابي دار ولد زيدوح.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح وضعت سائق الدراجة النارية الثانية، المزداد سنة 1988، رهن الحراسة النظرية لاستكمال البحث، فيما أطلقت سراح مرافقه المصاب بجروح خفيفة بعدما استمعت إليه في محضر رسمي.

وقد استنفر الحادث عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح، التي انتقلت على الفور إلى عين المكان للقيام بالإجراءات الاعتيادية، قبل توجيه جثة الهالك عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثامين بالمستشفى الجهوي ببني ملال.