أمنيون يشهرون الأسلحة في عملية توقيف بمكناس

هسبريس من الرباط

اضطرت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن مكناس، الأحد، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يبلغ من العمر 21 سنة، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرض عناصر الشرطة والمواطنين لاعتداء خطير وجدي بواسطة سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد أن تهجم على المارة وعرض ثلاثة من بينهم لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بحي الأطلس، كما أصاب موظفي شرطة بجروح أثناء محاولة توقيفه، وهو ما اضطر مقدمي شرطة رئيسين من عناصر الدورية لإشهار أسلحتهما الوظيفية بالشكل الذي مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.