ترويج مؤثرات عقلية يورّط ثلاثينيّة بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيها جرى لحظة وصولها إلى مدينة الدار البيضاء على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قادمة إليها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية تفتيش حقيبتها الشخصية عن حجز 600 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بمنزلها بحي الألفة إلى حجز 5145 قرصا طبيا مخدرا إضافيا، ليصل مجموع المحجوزات إلى 5745 قرصا مخدرا من النوع نفسه.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.