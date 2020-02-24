مقتل عداء وإصابة آخرين في انقلاب حافلة رياضية

هسبريس من تنغير

انقلبت حافلة تابعة لجمعية أيت يحيا لألعاب القوى، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بإقليم بني ملال، ما أسفر عن وفاة عداء وإصابة 10 آخرين نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن الحادثة وقعت على مشارف جماعة تيزي نيسلي بإقليم بني ملال، حيث لقي عداء مصرعه في الحين، وأصيب آخرون بجروح طفيفة، من بينهم خمس عداءات، ليتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لبني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحافلة التي كانت تقل العدائين المنخرطين في جمعية أيت يحيا لألعاب القوى انقلبت في طريق العودة، بعد مشاركتهم في تظاهرة رياضية.

وحلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية ببني ملال بمكان الحادثة، ليتم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات، حيث تلقوا الإسعافات الأولية، مع نقل جثمان الضحية إلى قسم الأموات، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وقوع هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.