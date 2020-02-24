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الرئيسية | حوادث | انحراف دراجة نارية يصرع أبا لطفلين قرب تنغير

انحراف دراجة نارية يصرع أبا لطفلين قرب تنغير

انحراف دراجة نارية يصرع أبا لطفلين قرب تنغير
هسبريس من تنغير
الاثنين 24 فبراير 2020 - 20:40

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتنغير، اليوم الإثنين، تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة سائق دراجة نارية، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر انقلاب دراجته النارية على مستوى دوار أيت برا، بالجماعة الترابية تودغى العليا.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية، وهو من مواليد سنة 1982 وأب لطفلين، كان يقود دراجته النارية قبل أن يفقد السيطرة عليها، لتنحرف إلى جانب الطريق، ويرتطم رأسه بالحافة، فيلقى مصرعه على الفور.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار الترخيص لعائلته بالدفن، أو نقل الجثمان إلى التشريح الطبي.

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