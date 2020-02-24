سرقة السيارات توقع بـ3 أشخاص بمدينة وجدة

هسبريس من الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و35 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية بمدينة وجدة كانت قد باشرت أبحاثا ميدانية على خلفية تسجيل سرقات استهدفت سيارات كانت مستوقفة بعدد من شوارع المدينة، مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهما المتورطين في الاستيلاء على أنواع محددة من السيارات، وذلك عن طريق كسر أقفالها وتعطيل نظام الحماية الإلكترونية، قبل تفكيكها وتصريفها من قبل المشتبه فيه الثالث.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في مستودعات خاصة بالمشتبه فيهم مكنت من حجز أربع سيارات، وثلاثة أخرى مفككة ومعدة للبيع، فضلا عن مجموعة من المعدات والمفاتيح المزورة والخيوط الكهربائية المستعملة في ارتكاب هذه السرقات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تم إجراؤه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهم على العدالة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي بعد تحديد هوياتهم.